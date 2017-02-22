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Düzce'de arızalı araç bomba paniğine yol açtı

DÜZCE'de, D-100 karayolunda yol kenarında bırakılan  otomobil, bomba paniğine yol açtı. Bomba imha uzmanı inceleme yaparken ulaşılan sürücü 30 yaşındaki Erhan K., eşini hastaneye götürürken aracın arıza yaptığını,...

Düzce'de arızalı araç bomba paniğine yol açtı
DÜZCE'de, D-100 karayolunda yol kenarında bırakılan  otomobil, bomba paniğine yol açtı. Bomba imha uzmanı inceleme yaparken ulaşılan sürücü 30 yaşındaki Erhan K., eşini hastaneye götürürken aracın arıza yaptığını, taksiyle yola devam ettiğini söyledi.
D-100 karayolunun Çoban mevkisinde alt geçitte yol kenarında park edilen 27 NM 870 plakalı otomobili gören diğer sürücüler polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçta bomba olabileceği şüphesiyle alt geçidi ulaşıma kapatıp etrafa güvenlik şeridi çekti. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek aracın yanına yaklaşıp inceleme yaptı. Bu sırada aracın plakasından yola çıkılarak sürücü Erhan K. tespit edilip telefonla ulaşıldı. Polisler tarafından bulunduğu yerden alınarak aracın yanına getirilen Erhan K., "Eşimi hastaneye götürüyordum. Araç bozulunca taksi çağırdım, aracı da buraya bıraktım" dedi.
Bomba imha uzmanı tarafından kapıları açılarak incelenen araçta patlayıcı madde veya başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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