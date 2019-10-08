Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-1
Düzce'de 12 araç birbirine girdi: 4 yaralı
DÜZCE’de, TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 1 TIR, 1 midibüs ve 10 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları...
GÜVENLİK 08.10.2019, 10:37
DÜZCE’de, TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 1 TIR, 1 midibüs ve 10 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 2 otomobilin çarpışmasının ardından yavaşlayan araçların yolda kayarak çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 10 otomobil, 1 TIR ve 1 midibüs çarpışırken, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada aracı hasar gören bir sürücü, “En öndeki araçlar kaza yaptı. Onları gören sürücüler araçlarıyla yavaşladı. Biz de ağır ağır gelirken arkadaki araç geldi bize vurdu. Ondan sonra peş peşe kazalar oldu. En sondaki araç da süratliydi TIR’ın altına girdi” dedi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 2 otomobilin çarpışmasının ardından yavaşlayan araçların yolda kayarak çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 10 otomobil, 1 TIR ve 1 midibüs çarpışırken, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada aracı hasar gören bir sürücü, “En öndeki araçlar kaza yaptı. Onları gören sürücüler araçlarıyla yavaşladı. Biz de ağır ağır gelirken arkadaki araç geldi bize vurdu. Ondan sonra peş peşe kazalar oldu. En sondaki araç da süratliydi TIR’ın altına girdi” dedi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2