Düzce Cezaevi'nde mahkum yangın çıkardı

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () - DÜZCE Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum Kadir B., iddiaya göre istediği antidepresan hap kendisine verilmeyince kaldığı tek kişilik odada yangın çıkardı. Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan mahkum ile dumandan etkilenen bir infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı.

Çilimli İlçesi'ndeki cezaevinde 'kasten adam öldüme' suçundan yatan Kadir B., iddiaya göre cezaevi doktorundan istediği antidepresan hap verilmeyince gece 01.00 sıralarında kaldığı tek kişilik odada çarşafları tutuşturdu. Yangına cezaevi görevlileri söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi. Gelen Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan mahkum Kadir B. ile müdahale sırasında dumandan etkilenen infaz koruma memuru, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkum ve infaz koruma memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ KOMUTANLAR YATIYOR

2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez gibi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olan isimlerin bulunduğu cezaevindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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