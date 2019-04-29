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Duygusal yakınlık kurarak dolandırıcılığa 3 gözaltı

BALIKESİR'de özellikle inşaat yapmaya uygun arsası olan yaşlı veya eşinden ayrılmış kadınları takibe alarak duygusal yakınlık kuran, sonrasında ise dolandırdıkları tespit edilen U.Y., H.Y. ve G.C., polis tarafından yakalandı. İl Emniyet...

Duygusal yakınlık kurarak dolandırıcılığa 3 gözaltı
BALIKESİR'de özellikle inşaat yapmaya uygun arsası olan yaşlı veya eşinden ayrılmış kadınları takibe alarak duygusal yakınlık kuran, sonrasında ise dolandırdıkları tespit edilen U.Y., H.Y. ve G.C., polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki bazı yaşlı kadınların dolandırıldığı yönünde ihbar üzerine, şüphelilerin yakalanması için ekip kuruldu. Şüphelileri takibe alan polis, U.Y. ve H.Y.'nin arsalarına inşaat yaptırmak için kendilerine başvuran yaşlı veya eşinden ayrılmış kadınlarla duygusal ilişki kurup, sonrasında dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Ayrıca, şüphelilerin, bankalardan kredi çekmeye uygun kişilerin arsa ve evlerini 'Kat karşılığı inşaat yapacağız' diyerek vekaletname yolu ile ellerinden aldıkları da belirlendi. U.Y.ve H.Y.'nin aldıkları vekaletnameleri G.C.'ye verdikleri polis tarafından tespit edildi. Kurulan şirketlerin banka hesaplarını da boşaltan U.Y., H.Y. ve G.C., polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Polis tarafından sorguları süren şüphelilerin, son 3 yılda 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma' suçlarına karıştıkları tespit edildi.

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