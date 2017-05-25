Duygu istismarcılarına operasyon

MANİSA'da Ramazan ayı öncesi kentin en işlek yerlerini mesken tutarak vatandaşın manevi duygularını istismar edip haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon yapan zabıta, her birine 109 TL ceza kesti.Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezinde dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kentin işlek caddelerinde, hastane bahçelerinde ve cami çevresinde operasyon yapan zabıta ekipleri, çok sayıda dilenciye cezai işlem uyguladı. Dilencilerin vatandaşların manevi duygularını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, "Ekiplerimiz dilenciler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33'üncü maddesine istinaden yasal işlem uygulandı. Yapılan dilenci çalışması sadece dilenmek amacıyla gündemimizde durmuyor. İşin güvenlik boyutunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz de bizlere bu konuda yardımcı olmaktadır" dedi. Dilencilere para ve benzeri yardımların yapılmaması konusunda çağrı yapan İra, "Vatandaşlarımız dilenciliği meslek edinerek vicdani duyguları sömürenlere itibar etmemelidir" dedi.

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