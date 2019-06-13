Duvarı yıkılıp, çatısı çöken evden mucize kurtuluş

Serkan KILINÇ/AKÇAABAT (Trabzon), () - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde etkili yağış nedeniyle tek katlı evin duvar ve çatısı çöktü. Yıkıntıların altında kalan Osman Levent (70), hastanede tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanağın ardından Osman Levent'e ait tek katlı evin zemininde kayma meydana geldi. Toprak zemindeki heyelan nedeniyle evin bazı duvarı büyük gürültüyle aniden yıkıldı, çatısı çöktü. Evde yalnız olan Osman Levent, çöken çatı ve yıkılan duvar molozları arasında kalarak yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yıkılan evden çıkarılan Osman Levent, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şans eseri ölümden dönen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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