Duvara çarpan minibüs alev aldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da park halindeki minibüs, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle kendiliğinden çalışarak hareket etti. Sitenin bahçe duvarına çarparak duran minibüs, çıkan yangında hasar gördü.

Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 3918 Sokak'taki olay dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 23 yaşındaki Ali Göçkün, 07 EVA 95 plakalı minibüsü evinin önündeki sokağa park etti. Bir süre sonra duyduğu bir gürültüyle balkondan sokağa bakan Göçkün, minibüsün bahçe duvarına çarptığını ve duman yükseldiğini gördü. Durumu itfaiyeye haber veren Göçkün, alev alan aracı kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen itfaiye yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, minibüsün park halindeyken elektrik aksamındaki kısa devre sonucu kendiliğinden çalıştığını, el freninin boşaldığını, viteste bırakılmadığı için de hareket ederek bahçe duvarına çarptığını belirledi.

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