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Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, dut toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması ile yere düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal (66), hayatını kaybetti. Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin...

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta, dut toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması ile yere düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal (66), hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Duykal, evinin bahçesindeki ağaca tırmanarak dut toplamaya başladı. Duykal, bastığı dalın kırılması ile yere düştü. Gürültüye bakmak için dışarı çıkan Fatma Duykal, eşini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duykal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal'ın cenazesi otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.

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