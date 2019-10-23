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Düştüğü Porsuk Çayı’nda boğuldu
ESKİŞEHİR’de Porsuk Çay kenarında alkol alırken suya düşen 2 kişiden Erdinç Er (42), boğuldu. Acı haberi alıp olay yerine gelen Erdinç Er'in ablası, "Kardeşim benim" diyerek gözyaşı döktü. Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nden...
GÜVENLİK 23.10.2019, 08:05
ESKİŞEHİR’de Porsuk Çay kenarında alkol alırken suya düşen 2 kişiden Erdinç Er (42), boğuldu. Acı haberi alıp olay yerine gelen Erdinç Er'in ablası, "Kardeşim benim" diyerek gözyaşı döktü.
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı kenarında alkol alan Ünal Topuz ve Erdinç Er, suya düştü. Ünal Topuz kendi imkanlarıyla çaydan çıkarken, Erdinç Er ise kayboldu. Topuz'un ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gönüllü olarak görev yapan dalgıçlar, çayda arama yaptı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Erdinç Er'in cansız bedeni, bulunarak sudan çıkarıldı. Bu sırada çalışmaları izleyen Erdinç Er’in ablası "Kardeşim benim" diyerek gözyaşı döktü. Genç kadını diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdinç Er’in cansız bedeni, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı kenarında alkol alan Ünal Topuz ve Erdinç Er, suya düştü. Ünal Topuz kendi imkanlarıyla çaydan çıkarken, Erdinç Er ise kayboldu. Topuz'un ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gönüllü olarak görev yapan dalgıçlar, çayda arama yaptı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Erdinç Er'in cansız bedeni, bulunarak sudan çıkarıldı. Bu sırada çalışmaları izleyen Erdinç Er’in ablası "Kardeşim benim" diyerek gözyaşı döktü. Genç kadını diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdinç Er’in cansız bedeni, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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