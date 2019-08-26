Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı

ISPARTA’nın Uluborlu ilçesinde çıktığı kayalıktan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşüp ayağını kıran Fatma Gürdal (26), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.Olay, saat 15.00 sıralarında Uluborlu ilçesi Kapı Dağı mevkiinde meydana geldi. Dağlık alanda hayvancılık yapan yakınlarının yanına giden Fatma Gürdal, geriye dönüşte bir kaya parçasının üzerine çıktı. Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşen Fatma Gürdal yaralandı. Fatma Gürdal cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle arazuide ilerleyemeyen ​ambulanstaki sağlık çalışanları, AFAD ekipleri tarafından olay yerine götürüldü. Bir süre devam eden arama çalışmalarının ardından Gürdal’a ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan Fatma Gürdal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak, saat 19.00 sıralarında Uluborlu Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedaviye alınan Fatma Gürdal’ın ilk belirlemelere göre sol ayağında kırık olduğu öğrenildi.