Son Dakika
Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı
ISPARTA’nın Uluborlu ilçesinde çıktığı kayalıktan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşüp ayağını kıran Fatma Gürdal (26), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Olay, saat...
GÜVENLİK 25.08.2019, 19:00
ISPARTA’nın Uluborlu ilçesinde çıktığı kayalıktan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşüp ayağını kıran Fatma Gürdal (26), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Uluborlu ilçesi Kapı Dağı mevkiinde meydana geldi. Dağlık alanda hayvancılık yapan yakınlarının yanına giden Fatma Gürdal, geriye dönüşte bir kaya parçasının üzerine çıktı. Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşen Fatma Gürdal yaralandı. Fatma Gürdal cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle arazuide ilerleyemeyen ambulanstaki sağlık çalışanları, AFAD ekipleri tarafından olay yerine götürüldü. Bir süre devam eden arama çalışmalarının ardından Gürdal’a ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan Fatma Gürdal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak, saat 19.00 sıralarında Uluborlu Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedaviye alınan Fatma Gürdal’ın ilk belirlemelere göre sol ayağında kırık olduğu öğrenildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Uluborlu ilçesi Kapı Dağı mevkiinde meydana geldi. Dağlık alanda hayvancılık yapan yakınlarının yanına giden Fatma Gürdal, geriye dönüşte bir kaya parçasının üzerine çıktı. Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşen Fatma Gürdal yaralandı. Fatma Gürdal cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle arazuide ilerleyemeyen ambulanstaki sağlık çalışanları, AFAD ekipleri tarafından olay yerine götürüldü. Bir süre devam eden arama çalışmalarının ardından Gürdal’a ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan Fatma Gürdal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak, saat 19.00 sıralarında Uluborlu Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedaviye alınan Fatma Gürdal’ın ilk belirlemelere göre sol ayağında kırık olduğu öğrenildi.
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|2
|2
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Galatasaray
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|1
|1
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|1
|0
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016