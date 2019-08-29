Düştüğü baraj gölünde boğulan Suriyeli Halil, toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, boğulan Suriyeli Halil el Halil (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. İnegöl'deki Boğazköy Barajı'na dedesi Mervan Muhammed Aga (55) ile birlikte balık tutmaya giden Suriye uyruklu Halil el Halil, elini yıkamak istedi. Baraj gölüne doğru eğilen çocuk, dengesini kaybedince suya düştü. Dedesi, Halil'i kurtarmak istedi; ancak başaramadı. Çocuk, suda kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın haber vermesiyle gelen Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, suda çocuğu arama- kurtarma çalışması başlattı. 3 saat süren çalışma sonucu Halil el Halil'in suda cansız bedeni bulundu. Halil'in cesedi, sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen ailesi de gözyaşı döktü. İnegöl Devlet Hastanesi morguna konulan Halil el Halil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Halil el Halil'in cenazesi, öğle vakti Urgancılar Camii'nde kılınan namazın ardından götürüldüğü Mahmudiye Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.