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Düşen uçağın Suriyeli pilotu enkazdan 40 kilometre güneyde bitkin halde bulundu

Ramazan ÇELİK/ALTINÖZÜ(Hatay), ()- HATAY’ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine...

Düşen uçağın Suriyeli pilotu enkazdan 40 kilometre güneyde bitkin halde bulundu

Ramazan ÇELİK/ALTINÖZÜ(Hatay), ()- HATAY’ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi'nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.
Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.
Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

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