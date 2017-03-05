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Düşen uçağın Suriyeli pilotu enkazdan 40 kilometre güneyde bitkin halde bulundu (3)

SURİYE UÇAĞININ DÜŞMESİNDE 2 İHTİMAL Suriye'de muhaliflerin bulunduğu İdlib'i bombalamak için Lazkiye Üssü'nden havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait tek kişilik MİG 21 tipi savaş uçağının dün akşam saatlerinde Hatay'a düşmesiyle...

Düşen uçağın Suriyeli pilotu enkazdan 40 kilometre güneyde bitkin halde bulundu (3)

SURİYE UÇAĞININ DÜŞMESİNDE 2 İHTİMAL
Suriye'de muhaliflerin bulunduğu İdlib'i bombalamak için Lazkiye Üssü'nden havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait tek kişilik MİG 21 tipi savaş uçağının dün akşam saatlerinde Hatay'a düşmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerine düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgeyi jandarma, güvenlik çemberine aldı. Suriye sınırını yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan enkazda, aralarında Rus uzmanların da bulunacağı uluslararası kaza kırım ekibinin inceleme yapacağı ve uçağın düşme nedeninin bu incelemede kesinleşeceği belirtildi.
Suriye savaş uçağının düşme nedeni olarak biri İdlib'deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle isabet alması, diğeri ise yıldırım isabet etmesi olarak gösterildi. İdlib'deki muhalif kaynaklar uçağın yerden açtıkları ateşle isabet aldığını açıkladı. Suriye semalarında vurulan uçağın, 50 kilometre uzaklıktaki Antakya'ya kadar mesafe kat etmesi zayıf ihtimal olarak değerlendirildi.
Buna karşın Hatay ve çevresinde dün havanın gök gürültülü şiddetli yağışlı olması, uçağın yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlar, yıldırım isabet etmesiyle elektronik sistemleri devre dışı kalan uçağın, pilotun paraşütle atlamasının ardından bu kadar mesafeyi kat etmesinin normal olduğunu söyledi.
YARALI PİLOT UYUTULUYOR
Hatay'da dün saat 18.30 sıralarında düşen Suriye savaş uçağın paraşütle atlayan pilotu Albay Mehmet Sufhan'a, bu sabaha karşı ulaşıldı. Jandarma Özel Harekat timleri, Altınözü İlçesi'ne bağlı Fatikli Mahallesi kırsalında önce parçalanan paraşütü buldu, saat 04.30'da da Pilot Albay Sufhan'ı, 500 metre uzaklıkta ve Suriye sınırına yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta yaralı ve bitkin halde buldu.
Bilinci yerinde olan 56 yaşındaki Suriyeli Pilot Albay Mehmet Sufhan, önce Altınözü Jandarma Komutanlığı'na getirildi, buradan da ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Belinde kırıklar olan ve omuriliği zedelenen Pilot Albay Sufhan, tedaviye alındı. Beyin Cerrahi Servisi'nde uyutulan Pilot Albay Sufhan'ın uyutulduğu ve ilerleyen saatlerde ameliyata alınacağı belirtildi.

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