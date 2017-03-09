Düşen Suriye uçağının enkazı kaldırıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'ın Yaylacık Mahallesi kırsalında geçen cumartesi günü düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının enkazı bugün kaldırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sabahın erken saatlerinde uçağın enkazının bulunduğu alana gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Jandarma ekipleri tarafından enkazın dağıldığı 3 ayrı alanda güvenlik çemberi altında tutulan parçalar, iş makineleri tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi. Kamyonlara yüklenen parçaların Serinyol 121'inci Jandarma Er Eğitim Komutanlığı hurdalığına götürüldüğü bildirildi.

Uçağın enkazını iki gün önce Ankara ve Eskişehir'den gelen aralarında Rus uzmanların da olduğu bir ekip inceleyip, kara kutusunu beraberlerinde götürmüştü.



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