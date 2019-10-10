Son Dakika
Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı
SİVAS'ta, düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra...
GÜVENLİK 10.10.2019, 15:42
SİVAS'ta, düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D. ve Mikail Y., ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, mahsur kaldı. İki genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan inerek, 2 genci kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D. ve Mikail Y., ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, mahsur kaldı. İki genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan inerek, 2 genci kurtardı.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2