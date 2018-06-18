Duruşma sonrası sanık avukatını dövdüler

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR Adliyesi'nde görülen yaralama davasının duruşması sonrası sanık avukatı Hasan Erdoğan, saldırıya uğrayarak, başından yaralandı. Avukatı döven 2 kişi, gözaltına alındı.

İzmir 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde öğle saatlerinde görülen yaralama davasının duruşmasını izleyenler arasında bulunan Ö.Ö. ve M.Ö., mahkemede sanık avukatı Hasan Erdoğan'a sözlü olarak tepki gösterdi. Hakim, karşı tarafın yakınları olduğu öğrenilen bu kişilere uyarıda bulunduktan sonra duruşmaya devam etti. Duruşma bitiminde salondan çıkan Ö.Ö. ve M.Ö., bu kez Erdoğan'ın üzerine yürüdü. Avukatı döven 2 kişiye, adliyede görevli polisler müdahale etti. Başından yaralanan ve cübbesi yırtılan avukat Erdoğan'a, adliye içindeki revirde tıbbi müdahalede bulunuldu. Darbedildiğini ve tehdit edildiğini söyleyen Hasan Erdoğan'ın şikayeti üzerine Ö.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.