Duruşma sırasında kendisini yakan terör sanığı tekrar cezaevinde

MARDİN'de Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiği sırada üzerindeki kıyafetlerini ateşe vererek yaralanan sanık Şerif Mesutoğlu, hastanede yapılan tedavisinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

2016 yılında Derik Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016'da kaymakamlık binasındaki makam odasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Kaymakamlık Yazıişleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Hakkında dava açılan 8'i tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın 8'inci duruşması geçen cuma günü Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Siverek F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılan sanıklardan Şerif Mesutoğlu, önemli bir konuda bilgi vereceğini söyleyerek odada yalnız kalma talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin bu isteği kabul etmesinin ardından odada yalnız kalan Mesutoğlu, iddiaya göre kıyafetlerinin altına gizlediği çakmak gazını çıkarıp üzerine sıktı ve ardından ateşe verdi. Görevlilerin müdahalesinin ardından Mesutoğlu, Siverek'te ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisinde tedavisi yapılan Şerif Mesutoğlu, dün akşam saatlerinde taburcu edildi ve yeniden cezaevine konulmak üzere Siverek'e gönderildi.

Öte yandan, sanık Şerif Mesutoğlu'nun SEGBİS bağlantı odasına çakmak gazı ile girmesi ve kendisini ateşe vermesine ilişkin ihmali bulunanlar hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.