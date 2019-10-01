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Durdurulan otomobilde esrar ve ecstasy ele geçirildi
KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu...
GÜVENLİK 01.10.2019, 11:55
KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, D-755 Karayolu Mermer mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan biri kadın 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 143 gram esrar ve 5 adet ecstasy ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, D-755 Karayolu Mermer mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan biri kadın 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 143 gram esrar ve 5 adet ecstasy ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
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