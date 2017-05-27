Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Durdurduğu araçlara tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Ömer KOÇ/ ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, kimliği belirsiz bir kişi yolda durdurduğu TIR ile iş makinesinin sürücülerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda TIR sürücüsü öldü, iş makinesinin...

Durdurduğu araçlara tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Ömer KOÇ/ ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, kimliği belirsiz bir kişi yolda durdurduğu TIR ile iş makinesinin sürücülerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda TIR sürücüsü öldü, iş makinesinin şoförü ise ağır yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Çatova Mahallesi'nin Özür mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, elindeki pompalı tüfekle Hacı Mustafa Fidan'ın kullandığı TIR ile Ali Cehiz'in yönetimindeki iş makinesini durdurdu. Şüpheli daha sonra sürücülere ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fidan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Ali Cehiz ise Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cehiz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hacı Mustafa Fidan'ın cesedi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246