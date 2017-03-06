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Durakta tartıştığı taksici babasını av tüfeğiyle öldürdü

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 46 yaşındaki Bülent Ünaçan, otogar taksi durağı önünde tartıştığı taksi şoförü babası 62 yaşındaki Sadık Ünaçan'ı tüfekle...

Durakta tartıştığı taksici babasını av tüfeğiyle öldürdü

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 46 yaşındaki Bülent Ünaçan, otogar taksi durağı önünde tartıştığı taksi şoförü babası 62 yaşındaki Sadık Ünaçan'ı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Şehirlerarası Terminal önündeki taksi durağında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Bülent Ünaçan, otobüs durağında, 38  T 0319 plakalı aracının başında yolcu bekleyen babasının yanına gitti. Baba-oğul arasında çıkan tartışma büyüdü. Bülent Ünaçan, yanında getirdiği av tüfeğini babasının başına yakın mesafadean doğrultarak ateşledi. 20 yıldır taksicilik yapan Sadık Ünaçan, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu başka bir taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden kaçtı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri babasını öldüren Bülent Ünaçan'ı, kullandığı tüfekle birlikte  Talas İlçesi Komando Caddesinde kaçtığı ticari taksi içinde yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, babasının ağabeyi tarafından öldürüldüğünü duyan ve olay yerine gelen kardeşi Levent Ünaçan sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada, yakalandıktan sonra Adli Tabipliğe getirilen katil zanlısı Bülent Ünaçan, görüntüsünü çeken gazetecilere tekme sallayıp, küfür etti.

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