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Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı
BARTIN'da, Ahmet T.'nin (85), okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay,...
GÜVENLİK 09.09.2019, 13:52
BARTIN'da, Ahmet T.'nin (85), okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün, Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9- 11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı. Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olay, dün, Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9- 11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı. Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
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