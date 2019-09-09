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Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı (2)

TUTUKLANDI Bartın'da, okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Toprak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

GÜVENLİK 09.09.2019, 16:20
Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı (2)

TUTUKLANDI
Bartın'da, okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Toprak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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