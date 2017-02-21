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'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına çarpınca yakalandı

KONYA'da bıçaklama olayına karışan 3 şüpheli polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında polis aracına çarpan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Millet Caddesi...

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına çarpınca yakalandı
KONYA'da bıçaklama olayına karışan 3 şüpheli polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında polis aracına çarpan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Millet Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gedavet Parkı'nda 22 yaşındaki Hamza Türk'ü karnından, aynı yaştaki Şehid Sibgatullah Atak'ı da elinden yaralayan şüpheliler daha sonra 42 LF 035 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ters yönde trafikte bir süre gittikten sonra önünü kesen 42 A 2855 plakalı polis aracına çarptı. Polis ve şüpheliler kazayı yara almadan atlattı. Araç sürücüsü Alican D., araçtaki Mehmet T. ve Serhat E. yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler ekip otosuna alınırken polise güçlük çıkarttı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

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