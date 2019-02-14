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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü jandarma aracına çarptı

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Bu sırada jandarma aracına da çarpan sürücü İ.İ. (55) yakalanırken, otomobildeki 2 şüpheli ise kaçtı. Olay, ...

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü jandarma aracına çarptı
SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Bu sırada jandarma aracına da çarpan sürücü İ.İ. (55) yakalanırken, otomobildeki 2 şüpheli ise kaçtı.
Olay,  saat 16.30 sıralarında Çarşamba ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede 20 büyükbaşın çalınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında uygulama yapan jandarma ekipleri, 07 EBR 49 plakalı otomobilin arka koltuklarının olmadığını fark edip şüphe üzerine durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü  ardından jandarma aracına çarptı. Sürücü İ.İ. yakalanırken, otomobilde bulunan 2 şüpheli ise yaya olarak kaçtı. Gözaltına alınan İ.İ.'nin hayvan hırsızlığı suçundan bulunduğu cezaevinden yaklaşık bir ay önce çıktığı belirlendi. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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