'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü önce polise sonra otomobile çarptı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da, motosikletle aşırı hız nedeniyle radara giren 29 yaşındaki Murat Yalçın, önce 'dur' ihtarında bulunan polis memuru H.V.'ye çarptı, sonra bir otomobile çarparak refüje savruldu. Kazada, polis memuru H.V. ve Murat Yalçın yaralandı.

Ankara'dan Antalya yönüne seyreden 3 kişilik motosikletli grup, saat 11.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolunda hız ihlali yapınca radara girdi. Polis ekipleri, hız ihlali yapan motosiklet sürücülerini Burdur Organize Sanayi Kavşağı'nda durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan 3 sürücü motosikletleriyle kaçmaya başladı. Bu sırada gruptan Murat Yalçın'ın kullandığı 06 BH 0809 motosiklet kontrol noktasındaki polis memuru H.V.'ye çarptı. Buna rağmen durmayan sürücü, Bülent Ecevit Bulvarı'nda Özgür Nas yönetimindeki 34 BV 2580 plakalı otomobile yandan çarparak refüje yuvarlandı. Motosikletle sürüklenen ve başında kaskı bulunan Murat Yalçın, sol bacağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru H.V. ve Murat Yalçın ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, tedavisinin tamamlanmasından sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü. Murat Yalçın'a 5 bin 439 lira trafik idari para cezası yazıldı. Yalçın'ın ehliyetine de son bir yılda üç kez 100 üzerinde ceza puanı alması nedeniyle el konuldu.

Motorcu gruptan İlker İleri de ikinci kontrol noktasında yakalanırken, kaçan diğer motosikletlinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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