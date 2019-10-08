'Dur' ihtarına uymadı, polisin silahından çıkan kurşunla öldü

AKSARAY'da, yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Yakup Baytar (32), 'dur' ihtarına rağmen kaçınca, polis memuru C.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vurularak, hayatını kaybetti. Polis memuru C.S., gözaltına alındı.



Olay, saat 09.00 sıralarında Bayram Baba Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şubesi ekibi, 'yaralama' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan evli ve 2 çocuk babası tesisatçı Yakup Baytar'ı otomobiliyle seyir halinde gördü. Ekipler, Baytar'a 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Baytar, yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan Yakup Baytar, iddiaya göre, otomobilinden iner inmez polis memuru C.S.'ye tekme ve yumrukla saldırdı. Ardından da koşarak kaçmaya başladı. Polis memuru C.S., yeniden 'dur' ihtarında bulundu. Baytar kaçmaya devam etti. Polis memuru, tabancasını çekip, havaya 2 el uyarı atışı yaptı. Buna rağmen koşmaya devam eden Baytar, iddiaya göre, polisin ayağına ateş etmek isterken eğilmesi sonucu göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.



Kanlar içinde yere yığılan Baytar, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis memuru C.S. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

