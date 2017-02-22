'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü 19 yaşındaki Murat İdare park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Murat İdare, "Ehliyetim olmadığı için kaçtım. Peşimdekinin trafik ekibi olduğunu sandım. Yoksa neden kaçayım?" dedi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içinde devriye gezen polis ekibi, şüphe üzerine Murat İdare yönetimindeki 38 F 2137 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu, ancak sürücü kaçmaya başladı. Polisle yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada Murat İdare'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki Ekrem Kendo'ya ait 42 DSD 31 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Murat İdare ve arkadaşı 19 yaşındaki Eren Balcı kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Sürücü İdare ifadesinde, "Ehliyetim olmadığı için kaçtım. Peşimdekinin trafik ekibi olduğunu sandım. Yoksa neden kaçayım?" dedi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI