Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ve polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucunda yakanan U.C.N.'nin üzerinden ve kaçarken attığı poşetten çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.  İlçe...

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ve polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucunda yakanan U.C.N.'nin üzerinden ve kaçarken attığı poşetten çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şair Eşref Bulvarı üzerinde hareket halinde olan 35 TUA 99 plakalı motosiklet sürücüsü U.C.N.'den şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü ise ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında çıkan kovalamaca Dr. Enver Bey Caddesi üzerinde sona erdi. Yakalanan U.C.N.'nin üzerinde yapılan aramada, montundan 15 cm büyüklüğünde 2 bıçak, uyuşturucu madde içiminde kullanılan alet, uyuşturucu içimi için hazırlanan 3 çakmak, muşta ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 
Öte yandan, kovalamacası sırasında, U.C.N.'nin yol kenarına poşet attığı görülünce, şüpheliyi yakalayan ekipler, poşetin atıldığı bölgeye gitti. Şüphelinin attığı poşeti incelemeyen ekipler, poşetin içerisinden 24 gram Skunk, 20 uyuşturucu hap ve 16 tabanca fişeği ve tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan U.C.N. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328