Dünürünü öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanığa 19 yıl 4 ay hapis

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de sokakta yapılan nişan töreni ardından çıkan tartışmada dünürü Ali Dal'ı av tüfeğiyle öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Kemal Çelik'e 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen 20 Eylül'de 71 Evler Mahallesi Orkideler Sokak'ta meydana geldi. Kemal Çelik'in kızı Aysun Çelik ile Ali Dal'ın oğlu Tayfun Dal'ın sokakta yapılan nişan töreni sonrasında Kemal Çelik ile dünürü Ali Dal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kemal Çelik evinin penceresinden dışarıya doğru av tüfeği ile ateş ederek Ali Dal'ı öldürdü, Bilal Polat ve Refik Üstündağ'ı da yaraladı.

Polis tarafından gözaltına alınan Kemal Çelik ile olayı azmettirdiği öne sürülen eşi Fidan Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısı Kemal Çelik hakkında kasten adam öldürme ve yaralama, eşi Fidan Çelik hakkında azmettirmek, Çelik'in evine saldırdığı iddia edilen Cemal Üstün ile oğlu Ali Naki Üstün ve Tuncay Aktaş hakkında da konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 13 Ocak'ta yapılan ilk duruşmada mahkeme heyeti Fidan Çelik'in tahliyesine karar verdi. Bugün yapılan ikinci duruşmaya tutuklu sanık Kemal Çelik, tutuksuz sanıklar Fidan Çelik, Cemal Üstün, Ali Naki Üstün ve Tuncay Aktaş ile ölen Ali Dal'ın eşi Gülfidan Dal, çocukları Sultan Dal ve Tayfun Dal katıldı.

Tutuklu sanık Kemal Çelik, ölen Ali Dal ile aralarında bir husumet bulunmadığını söyleyerek, "Aramızda husumet bulunsaydı kızımızı kendilerine gelin olarak vermezdik. Biz canımızı, kızımızı onlara gelin olarak veriyorduk" dedi. Çelik ilk yapılan duruşmada olayla ilgili olarak, "Nişan gecesi dağılım sırasında tartışma çıktı ve bana saldırdılar. Evime girenler beni ve eşimi darp etti. Daha sonra evimden çıktılar. Kısa süre sonra dışarıdan silah sesi geldi. Evime silahla saldıracaklarını düşünerek camdan av tüfeği ile rastgele ateş ettim. Amacım kimseyi öldürmek değil, saldırıyı durdurmaktı" diye konuştu.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanık Kemal Çelik'i adam öldürmek suçundan 18 yıl, Bilal Polat'ı yaralamaktan 1 yıl, Refik Üstündağ'ı yaralamaktan da 4 ay olmak üzere toplam 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanıkların tamamının beraatına karar verdi.

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