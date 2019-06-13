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Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

YALOVA'da eşinden boşanmak isteyen kadının ailesinin evini basan 6 kişi, anneyi öldürdü, babayı ağır yaladı. Polis, kocanın 6 yakınını gözaltına aldı. Olay, Yalova merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi....

Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
YALOVA'da eşinden boşanmak isteyen kadının ailesinin evini basan 6 kişi, anneyi öldürdü, babayı ağır yaladı. Polis, kocanın 6 yakınını gözaltına aldı.
Olay, Yalova merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Kızları eşini terk ederek, yanlarına yerleşen Ürküt çiftinin evi, damatlarının 6 yakını tarafından basıldı. İki aile arasında taş ve sopalar ile bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga sırasında anne Vicdani Ürküt(43) sırtından ve kalçasından bıçaklandı. Baba Yaşar Ürküt (45) de sopayla başına vurularak, darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tarafları güçlükle ayırırken Vicdani Ürküt, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Ürküt ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baskını gerçekleştiren K.M. (56), E.M. (30), E.M. (30), R.M. (32), Y.M. (36) ve D.M.'yi (25) yakalayarak, gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan inceleme ise çok sayıda av tüfeği kartuşu, sopa ile 2 bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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