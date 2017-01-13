Dünür cinayeti sanığına 23 yıl hapis istemi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de sokakta yapılan nişan töreni sonrası çıkan tartışmada dünürü Ali Dal'ı av tüfeğiyle öldüren, bir kişiyi de yaralayan Kemal Çelik için savcı, 23 yıl hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti olayı azmettirmek suçundan tutuklu yargılanan Kemal Çelik'in eşi Fidan Çelik'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, geçen 20 Eylül'de 71 Evler Mahallesi Orkideler Sokak'ta meydana geldi. Kemal Çelik'in kızı Aysun Çelik ile Ali Dal'ın oğlu Tayfun Dal'ın sokakta yapılan nişan töreni, saat 23.00 sıralarında gelen polislerin uyarısı ile sonlandırıldı. Kısa süre sonra iddiaya göre Kemal Çelik ile dünürü Ali Dal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kemal Çelik evinin penceresinden dışarıya doğru av tüfeği ile ateş ederek dünürü Ali Dal'ı öldürdü, yanında bulanan Bilal Polat'ı yaraladı. Kemal Çelik ile olayı azmettirdiği öne sürülen eşi Fidan Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayet zanlısı Kemal Çelik hakkında kasten adam öldürme ve yaralama, eşi Fidan Çelik hakkında azmettirmek, Çelik'in evine saldırdığı iddia edilen Cemal Üstün ile oğlu Ali Naki Üstün ve Tuncay Aktaş hakkında da konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Kemal Çelik ile eşi Fidan Çelik, tutuksuz sanıklar Cemal Üstün, Ali Naki Üstün ve Tuncay Aktaş ile olayda yaralanan Bilal Polat katıldı.

Tutuklu sanık Kemal Çelik, "Nişan gecesi dağılım sırasında tartışma çıktı ve bana saldırdılar. Evime girenler beni ve eşimi darp etti. Daha sonra evimden çıktılar. Kısa süre sonra dışarıdan silah sesi geldi. Evime silahla saldıracaklarını düşünerek camdan av tüfeği ile rastgele ateş ettim. Amacım kimseyi öldürmek değil, saldırıyı durdurmaktı" dedi.

Babası öldürülen Tayfun Dal da sanıklar Kemal Çelik ve eşi Fidan Çelik'ten şikayetçi olduğunu söyledi. Tayfun Dal, "Kemal Çelik'in kızı Aysun ile nişanımız vardı. Saat 23.00 sıralarında polisler gelerek müzik sesini kapatmamızı istedi. Kemal Çelik polislere hakaret etti. Babam da Kemal Çelik'i oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Sonrasında babam ve kalan misafirler sandalyeleri toplamaya başladı. O sırada Kemal Çelik'in evinden sesler geldi. Fidan Çelik 'Vur Ali'yi vur' diyordu. 2 el silah sesi geldi. Babam vuruldu" diye konuştu.

Mahkeme savcısı, mütalaada bulunarak tutuklu sanık Kemal Çelik'i, Ali Dal'ı kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını, ardından haksız tahrik uygulanarak cezasının 18 yıla düşürülmesini, Bilal Bolat'ı yaralamak suçundan da 5 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, Fidan Çelik'i azmettirme suçundan, tutuksuz sanıklar Cemal Üstün, Ali Naki Üstün ve Tuncay Aktaş'ı da konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından beraatlarını istedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Fidan Çelik'in tahliyesine karar vererek sanık avukatlarının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.

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