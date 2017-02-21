Dün usturayla, bugün de bıçakla intihara kalkıştı

KÜTAHYA'da işsiz olduğunu söyleyerek dün Valilik binası girişinde boğazına ustura dayayıp intihara kalkışan 40 yaşındaki İbrahim Toy, bugün de Valilik karşısındaki vazo heykelinin olduğu içerisinde su bulunmayan süs havuzuna girerek bıçakla intihara kalkıştı. Kendini boynundan hafif şekilde yaralayan 3 çocuk babası Toy'u polisler etkisiz hale getirdi.Olay akşam saatlerinde Kütahya Valiliği karşısındaki Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda bulunan vazo heykelinin olduğu içerisinde su bulunmayan süs havuzuna giren İbrahim Toy üst kısımdaki giysileri çıkartıp bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşsiz olduğunu, bu yüzden de bunalıma girdiğini söyleyen İbrahim Toy elindeki bıçakla boynunu hafif şekilde kesti. Polisler, İbrahim Toy'un bir anlık dalgınlığından yaralanarak elindeki bıçağı aldı. Polislerin etkisiz hale getirdiği Toy'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekibi ambulansta yaptı. İbrahim Toy daha sonra tedavisi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.İbrahim Toy, dün akşam da Valilik önünde ustura ile intihara kalkışmıştı. Kendini boynundan hafif şekilde yaralayan Toy, polisler tarafından etkisiz haline getirilmiş, götürüldüğü hastanede gerekli tedavisi yapıldıktan sonra da evine gönderilmişti.

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