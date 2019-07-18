Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

BALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü. Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde,...

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
BALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.
Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlar tarafından endişe ve korkuya neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal,  itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kedilerinin evde kaldığını farkeden Ünal, yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken, mahsur kalan kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kedi, itfaiye görevlisinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin veteriner kliğindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.