Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Dükkan sahibine kızdı, kirada olduğu iş yerini kırıp döktü

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Katip Kaya, 1 yıldır ödeme yapmadığı kiracısı hakkında tahliye işlemi başlattı. Buna öfkelenen kiracı A.B., kafe olarak işlettiği iş yerini kırıp, döktü, sonra da tahliye etti. Dükkanı hasar gören...

Dükkan sahibine kızdı, kirada olduğu iş yerini kırıp döktü
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Katip Kaya, 1 yıldır ödeme yapmadığı kiracısı hakkında tahliye işlemi başlattı. Buna öfkelenen kiracı A.B., kafe olarak işlettiği iş yerini kırıp, döktü, sonra da tahliye etti. Dükkanı hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu.
Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nde iş yeri bulunan Katip Kaya, 10 yıllık kiracısı A.B. ile kira ödemeleri nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre 1 yıldır kirasını alamayan Kaya, tahliye işlemi başlattı. Mahkeme kararı ulaşan kiracı A.B., bu duruma öfkelendi ve kafeterya olarak işlettiği iş yerini kırıp döktü, sonra da tahliye etti. Dükkanı hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu.
Katip Kaya, kiracısı ile 10 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, son 1 yılda kira alamadığını söyledi. Kaya, "Ben de kendilerini uyardım, 'İnsanlık hali, ödeyemeyebilirsiniz, beni uyarın, ben de idare edeyim' dedim. Bir miktar para aldım. Benden kafeteryayı devir için 500 bin lira istediler. Kendilerine devir hakkı vermediğimi söyledim. 'Kiracılığa devam etmek isterseniz oturup konuşalım, devam edelim' dedim. Ama istemediler. Bana '500 bin lira bize ver, buradan çıkalım' dediler. Allah'tan revamı bu? Benim yaptığım insanlığın karşılığı bu mu? Benim iş yerimi darmadağın ettiler. Bu milli servettir, yazıktır" dedi.
Kiracı A.B. ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325