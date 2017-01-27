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Düğüne giden ailenin otomobili devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde düğüne giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Siverek-...

Düğüne giden ailenin otomobili devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde düğüne giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mersin'deki yakınlarının düğününe giden ailenin içerisinde bulunduğu Burhan Ataş (41) yönetimindeki 33 DNR 25 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. kazada hurdaya dönen otomobildeki Büşra Ataş (19) olay yerinde, sürücü Burhan Akaş ile Sabiha (43) ve Zeynep (17) Ataş da kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı. 
Ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için morga konuldu.

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