banner325

Son Dakika

Düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs, kamyona çarptı: 8 yaralı

DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyona çarpan düğünden dönenlerin bulunduğu minübüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken minibüsün çarptığı kamyonun sürücüsü kaçtı. Kaza, dün saat 23.00...

GÜVENLİK 24.08.2019, 06:58
Düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs, kamyona çarptı: 8 yaralı
DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyona çarpan düğünden dönenlerin bulunduğu minübüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken minibüsün çarptığı kamyonun sürücüsü kaçtı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Silvan karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Düğünden dönenlerin bulunduğu Aydın Gelmez yönetimindeki 21 KE 375 plakalı minibüs, önünde ilermeyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, çarpmanın etkisiyle takla atan minibüsteki bazı yolcular araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve aralarında çocukların da olduğu 8 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Araç çekici ile otoparka çekilirken jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:58
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Sivasspor 1 3
4. Malatyaspor 1 3
5. Denizlispor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Ankaragücü 2 2
10. Trabzonspor 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 2 6
2. Adana Demirspor 2 4
3. Keçiörengücü 2 4
4. Ümraniye 1 3
5. Menemen Belediyespor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Arsenal 3 6
3. Leicester City 3 5
4. Man City 2 4
5. M. United 3 4
6. Tottenham 2 4
7. Brighton 3 4
8. Bournemouth 2 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Everton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. West Ham 3 4
14. Burnley 2 3
15. Aston Villa 3 3
16. Norwich City 3 3
17. Southampton 3 3
18. Wolverhampton 2 2
19. Newcastle 2 0
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Real Valladolid 2 4
4. Athletic Bilbao 2 4
5. Osasuna 2 4
6. Mallorca 1 3
7. Atlético Madrid 1 3
8. Deportivo Alaves 1 3
9. Levante 2 3
10. Celta de Vigo 2 3
11. Real Sociedad 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Real Betis 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Espanyol 1 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3