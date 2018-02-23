Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevkedildi
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman...
Meclis asansöründe taciz iddiası
Meclis asansöründe tacize komik ceza
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C'nin yöneticilerinden M. A. yakalandı

Düğündeki cinayet davasında 3 sanığa müebbet hapis cezası

İZMİR’in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce yapılan düğünde çıkan kavgada Hüseyin Öncel’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Tutuklu sanıklar Mert Aslan, Resul Kocaağ ve...

Düğündeki cinayet davasında 3 sanığa müebbet hapis cezası
İZMİR’in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce yapılan düğünde çıkan kavgada Hüseyin Öncel’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Tutuklu sanıklar Mert Aslan, Resul Kocaağ ve Kadir Katran'a müebbet hapis cezası verilirken, 7 kişi ise beraat etti.
Olay, 14 Kasım 2015’te Zafer Mahallesi 4495 Sokak’ta yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğün salonu dışında alkol aldıkları öne sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada Hüseyin Öncel bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Öncel, kurtarılamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 10 kişiyi gözaltına alıp, adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Mert Aslan, Kadir Katran, Resul Kocaağ ve Yusuf Ö. tutuklandı, diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklardan Yusuf Ö. de yargılama sürerken tahliye edildi.
İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘suç delillerini yok etme’ suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Mert Aslan, Kadir Katran, Resul Kocaağ, tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, sanıklar Aslan, Kocaağ ve Katran'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını, diğer sanıkların ise beraatini talep etti. Sanıklar ise suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Aslan, Kocaağ ve Katran'a 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı. Aralarında Yusuf Ö.'nün de bulunduğu diğer 7 sanığın ise beraatine karar verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314