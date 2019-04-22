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Düğünde tavuklu pilavdan yiyen 40 kişi hastanede tedaviye alındı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Yığılca'nın Gökçeağaç...

Düğünde tavuklu pilavdan yiyen 40 kişi hastanede tedaviye alındı
DÜZCE'nin Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yığılca'nın Gökçeağaç köyünde meydana geldi. Köydeki düğüne katılan davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Tavuklu pilavdan yiyen davetlilerden 40'ı, gece saatlerinde karın ağrısı ve kusma şikayeti ile Yığılca Entegre Hastanesi'ne başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, buradaki ilk müdahaleninin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 40 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurduğu, konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

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