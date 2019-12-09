Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4) (YENİDEN)
Düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, katıldığı düğünde havaya ateş açan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Fırat Mahallesinde hafta sonu yapılan düğünde bir kişi havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin incelemesi...
GÜVENLİK 09.12.2019, 13:08
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, katıldığı düğünde havaya ateş açan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Fırat Mahallesinde hafta sonu yapılan düğünde bir kişi havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin incelemesi sonrası tüfekle havaya ateş açan kişi belirlenerek gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız av tüfeği ile 16 dolu ve 4 boş fişek ele geçirildi.
Tüfeklere el koyan polislerin gözaltına aldığı şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Fırat Mahallesinde hafta sonu yapılan düğünde bir kişi havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin incelemesi sonrası tüfekle havaya ateş açan kişi belirlenerek gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız av tüfeği ile 16 dolu ve 4 boş fişek ele geçirildi.
Tüfeklere el koyan polislerin gözaltına aldığı şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.
13°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Ankaragücü
|14
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Crystal Palace
|16
|22
|10. Newcastle
|16
|22
|11. Arsenal
|15
|19
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9