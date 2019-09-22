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Düğünde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı
ANKARA'da, kına gecesinde kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 2 çocuktan A.U.K. ve babası İ.K. hakkında işlem başlatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde meydana geldi. Güzelhisar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen...
GÜVENLİK 22.09.2019, 18:34
ANKARA'da, kına gecesinde kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 2 çocuktan A.U.K. ve babası İ.K. hakkında işlem başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde meydana geldi. Güzelhisar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen kına gecesine katılan 2 çocuk, ellerindeki kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada çocukların arkasındaki pankartta yer alan 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekerken, cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kına gecesinde havaya ateş açan çocuklardan A.U.K. ve babası İ.K.'yı olayda kullanılan kurusıkı tabancayla birlikte polis merkezine götürüp haklarında işlem başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde meydana geldi. Güzelhisar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen kına gecesine katılan 2 çocuk, ellerindeki kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada çocukların arkasındaki pankartta yer alan 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekerken, cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kına gecesinde havaya ateş açan çocuklardan A.U.K. ve babası İ.K.'yı olayda kullanılan kurusıkı tabancayla birlikte polis merkezine götürüp haklarında işlem başlattı.
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