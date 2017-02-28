Düğünde çocuğun ölümüne neden olan magandalara 25'er yıl istemi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da bir düğünde havaya ateş ederek 13 yaşındaki Doğan Özdemir'in ölümüne neden oldukları öne sürülen, aralarında damadın da bulunduğu 2'si tutuklu 3 kişi hakkında 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 12 Kasım'da merkez Seyhan İlçesi Gülbahçe Mahallesi 13082 sokakta meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde, iddiaya göre gelinin babası 51 yaşındaki Medeni Ayırmaç, damadı 25 yaşındaki Hamza Çelik ve damat 26 yaşındaki Reşat Sönmez havaya doğru tabancalarla ateş etti. Seken kurşunlardan biri sokakta bulunan Doğan Özdemir'in başına geldi. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Soruşturma başlatan polis, olay günü sokakta yapılan 2 ayrı düğünün sahiplerinin el svapları ile düğünlerin kamera kayıtlarını inceledi. Polis, düğünde silah kullandıklarını tespit ettiği Medeni Ayırmaç ile damadı Hamza Çelik'i gözaltına aldı. Ayrıca düğünün damadı Reşat Sönmez'in alınan el svaplarında da silah kullandığına dair izlere rastlandı. Ayırmaç ile Çelik tutuklanırken damat Sönmez, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, her 3 şüpheli hakkında olası kasıtla adam öldürme suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.