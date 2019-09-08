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Düğünde, asansörde kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, düğün salonunun olduğu binanın asansöründe 6 kişi, arıza nedeniyle 20 dakika mahsur kaldı. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu asansörde kalanlar, kurtarıldı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kale'ye...
GÜVENLİK 08.09.2019, 10:52
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, düğün salonunun olduğu binanın asansöründe 6 kişi, arıza nedeniyle 20 dakika mahsur kaldı. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu asansörde kalanlar, kurtarıldı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kale'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katındaki düğün salonuna çıkmak isteyen 6 kişi, zemin kattan 8 kişilik asansöre bindi. Asansör, arıza nedeniyle kapısı olmadığı için tahta çakıldığı belirlenen eksi 1'inci kata inerek, takılı kaldı. Asansörde mahsur kalanlar, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, eksi 1'inci kattaki asansörün kapısı yerine çakılmış tahtayı söküp, içeride kalanları kurtardı. Olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık ekibinin kontrolden geçirdiği 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kale'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katındaki düğün salonuna çıkmak isteyen 6 kişi, zemin kattan 8 kişilik asansöre bindi. Asansör, arıza nedeniyle kapısı olmadığı için tahta çakıldığı belirlenen eksi 1'inci kata inerek, takılı kaldı. Asansörde mahsur kalanlar, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, eksi 1'inci kattaki asansörün kapısı yerine çakılmış tahtayı söküp, içeride kalanları kurtardı. Olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık ekibinin kontrolden geçirdiği 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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