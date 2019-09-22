Düğünde akrabalar arasında kavga: 3 yaralı

SAMSUN’da düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak, bir kişi ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi, Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde husumetli olan akraba iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateşte, saçmaların isabet ettiği L.S. ve A.S., yaralandı. H.A. da olay yerinden kaçmaya çalışan kişinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kavganın ardından kaçan H.Y., M.Y. ve E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.