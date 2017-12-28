Düğünde 6 kişi yaralayan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, cadde üzerinde düzenlenen düğününde pompalı tüfekle 6 kişinin yaralanmasına yol açan 56 yaşındaki Kavas Ö. polis tarafından yakalandı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında Kavas Ö.'nün, pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılar taburcu edilirken, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen tüfeği ateşleyen Kavas Ö., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan Kavas Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.