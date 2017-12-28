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Düğünde 6 kişi yaralayan şüpheli yakalandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Gaziantep Valiliği, kentte, cadde üzerinde düzenlenen düğünde havaya pompalı tüfekle ateş açarak, 6 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yaralıların tamamının taburcu...

Düğünde 6 kişi yaralayan şüpheli yakalandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği, kentte, cadde üzerinde düzenlenen düğünde havaya pompalı tüfekle ateş açarak, 6 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yaralıların tamamının taburcu edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Şehitkamil İlçemiz Hacıbaba Mahallesindeki bir düğünde dün akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş edilmesi olayının şüphelisi (K.Ö) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla bu gece saat 00.15 itibariyle yakalanmıştır. Şüphelinin adli mercilere sevk işlemleri devam etmektedir. Olayda yaralanan vatandaşlarımızın tamamı hastanede yapılan tedavilerini müteakip taburcu edilmişlerdir. Bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu ve benzeri olayların önlenmesi için bütün halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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