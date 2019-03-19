Düğün salonunda kumar baskını

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de kumar oynatıldığı belirlenen düğün salonuna düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir merkezinde bulunan bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, mekana operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 2 kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişi ile mekan temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 54 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.