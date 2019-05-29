Düğün sabahı eşini öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

BURSA'da resmi nikah kıydığı Güllü Yurdoğlu'nu (21), düğün sabahı birlikte yaşadıkları evde bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Metehan Yurdoğlu’nun (22), akli dengesi yerinde çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan verilen rapor üzerine Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Olay, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta 2017 yılının Kasım ayında meydana geldi. Metehan Yurdoğlu uzun süre birlikte olduğu Güllü Yurdoğlu'nu, ailesinin evliliklerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, olaydan 4 ay önce nikah kıyarak, evlendi. Düğün sabahı ise Metehan Yurdoğlu, tartıştığı Güllü Yurdoğlu'nu 16 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Tutuklanarak cezaevine konulan Metehan Yurdoğlu hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında Mahkeme Başkanı Erhan Peker, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için istenilen raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Başkan Peker, raporda Metehan Yurdoğlu’nun cezai ehliyetinin tam, akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti.Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma Temmuz ayına ertelendi.

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