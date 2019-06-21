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Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için il merkezlerinde polis, köylerde ise jandarma ekipleri görevlendiriliyor. Uygulama ile silah kullanımı önlenirken, düğün sahipleri de durumu...

Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için il merkezlerinde polis, köylerde ise jandarma ekipleri görevlendiriliyor. Uygulama ile silah kullanımı önlenirken, düğün sahipleri de durumu memnuniyetle karşılıyor. 
Tokat il genelinde düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek 'maganda' kurşunlarının engellenmesi amacıyla kent merkezindeki sokak düğünlerinde sivil veya resmi polis görevlendirilirken, köylerde ise jandarma ekipleri devriye atmaya başladı. İlk kez geçen yıl başlatılan uygulama başarılı sonuçlar verince, bu yıl da aynı şekilde devam ettirildi. Yapılan uygulama düğün sahiplerini memnun ederken, yaşanan olumsuzluklar da azaldı.
'DÜĞÜNLERDE SİLAH ATMAYIN' PANKARTI
Kent merkezinde yapılan sokak düğünlerinde ise katılımcılara uyarı amacıyla 'Düğünümüze Hoş Geldiniz. Lütfen ateşli silah kullanmayınız' yazılı pankart asılıyor. Düğün bitimine kadar polis ekipleri görev yaparken, silah ve havai fişek kullanılmasının yasak olduğu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Jandarma ekipleri ise köylerde devriye atarak muhtar ve düğün sahiplerine bilgilendirme yapıyor.
'ÇOK GÜZEL UYGULAMA'
Bir düğün merasimine sahne olan ve Jandarmanın görev yaptığı Çamaltı köyü muhtarı Sezai Merdane, uygulamadan memnun oldukları söyleyerek, "Çok güzel bir uygulama, her zaman devam etmesini istiyoruz. Düğünlerde artık silah atılmamasını istiyoruz" dedi.
Topçam Mahallesinde ikamet eden ve evinin önünde oğlunun düğünü yapan Hayri Palamür ise, "Bu uygulamayı çok güzel buluyorum. Allah razı olsun. Düğünüm bir güvence altına girmiş oldu. Allah razı olsun, devlet bizi düşünmüş, şu anda çocuklarla, hanımlar ile rahat bir düğün yapıyoruz" diye konuştu.
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, insanların en mutlu günlerinde olumsuzluklar yaşanmaması için alınan tedbirlerin faydalı sonuçlar verdiğini, bu sayede kötü hadiselerin engellendiğini ifade etti.

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