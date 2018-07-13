Düğün konvoyundaki 'drift'le tepki çeken sürücü özür diledi

TRABZON'da düğün konvoyu önünde otomobiliyle 'drift' yapan ve bu anların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla tepki çeken sürücü Onur Bulut (30), polis ekiplerince yakalandı. 'Tehlikeli araç kullanmak' suçundan 216 lira trafik cezası kesilen Bulut, yaptığı hareketin hata olduğunu kabul ederek kamuoyundan özür diledi.

Kentte, 23 Haziran’da Beşirli Mahallesi ve Akyazı mevkiindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda düğün konvoyun önünde yer alan modifiyeli otomobilin sürücüsü, drift yaptı. Drift yaparak ilerleyişini sürdüren konvoyun görüntüleri de cep telefonu kamerasında kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde aynı otomobilin karayolu üzerindeki yaya üst geçidi çevresinde ve bazı bağlantı yol güzergahında drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu gözlendi.

Sosyal medyada bazı takipçiler de tepki koyduğu görüntüleri, twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u da etiketleyerek paylaştı, sürücün yakalanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, 216 LİRA CEZA KESİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında plakası belirlenen otomobil sürücüsünün kimliğinin Onur Bulut olduğu saptandı. Polis ekiplerince kentteki iş yerinden alınan sürücü Bulut, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü Bulut hakkında 'tehlikeli araç kullanmak' suçundan 216 lira trafik cezası kesildi.

'YAPTIĞIM HATAYDI ÖZÜR DİLERİM'

Yaptığının hata olduğunu ve üzgün olduğunu belirten sürücü Onur Bulut, kötü örnek olduğu için herkesten özür dilediğini söyledi. Bulut, "Bir arkadaşımızın düğün konvoyunda, drift yapmaya başladık. Sonradan basına düştüğünü gördük. Dün akşamdan beri basında yer alıyor. Bu sabah polisler şahsımı alıp emniyete götürüp, ifademi aldı. Gerekli cezayı kestiler. Şu anda temiz bir şekilde buradayım. Tabi ki yaptığımız bir hataydı, yanlış örnek olduk. Tüm Trabzonlulardan özür diliyorum. Tekrarını inşallah yaşamayız. Biz 'maganda' değiliz, esnafız yanlış örnek olmayalım, yanlış tanıtılmayalım halkımıza. Tüm herkesten özür dilerim yaptığım hareket için" dedi.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda trafik polisi ekipleri denetim ve kontrollerini yoğunlaştırdı. Ekipler özellikle 'drift' yapılanan ve bahse konu görüntülerle sosyal medyada tepki çeken karayolunda da özel önlem alarak denetim ve kontrollerde bulundu. Polis ekipleri, kente tehlikeli araç kullanan sürücülerin yanı sıra, özellikle abart egzoz ve müzik sistemi bulunan modifiye araçlar üzerinde denetimlerini artırdı.



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