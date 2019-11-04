Son Dakika
Düğün konvoyundaki 4 araca 3 bin 652 TL para cezası
KONYA'da, düğün konvoyundaki 4 araca, 'plakalarını kapatmak ve abart egzoz' suçlarından toplam 3 bin 652 TL ceza kesildi. Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolundaki alt geçit girişinde düğün konvoyu yolu trafiğe kapattı....
GÜVENLİK 03.11.2019, 21:15
KONYA'da, düğün konvoyundaki 4 araca, 'plakalarını kapatmak ve abart egzoz' suçlarından toplam 3 bin 652 TL ceza kesildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolundaki alt geçit girişinde düğün konvoyu yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin bazılarının o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler. araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'ndeki düğün salonu önünde park halinde buldu. Plakaları kapalı olan 4 araca 'plakalarını kapatmak' ve 'abart egzoz' suçlarından toplamda 3 bin 652 TL ceza kesildi. Araçlar daha sonra otoparka çekildi. Konvoyda drift yapan bir aracın ise arandığı bildirildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolundaki alt geçit girişinde düğün konvoyu yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin bazılarının o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler. araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'ndeki düğün salonu önünde park halinde buldu. Plakaları kapalı olan 4 araca 'plakalarını kapatmak' ve 'abart egzoz' suçlarından toplamda 3 bin 652 TL ceza kesildi. Araçlar daha sonra otoparka çekildi. Konvoyda drift yapan bir aracın ise arandığı bildirildi.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:04
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5